foto Ap/Lapresse 22:24 - Alla vigilia della sentenza sul processo Mills, Silvio Berlusconi interviene con un lungo comunicato per esporre la sua versione dei fatti. Per il Cavaliere si tratta solo di "uno dei tanti processi inventati contro di me" sul quale afferma la propria innocenza e l'assenza di prove. Motivi per cui "già tre anni fa il processo sarebbe caduto in prescrizione". - Alla vigilia della sentenza sul processo Mills, Silvio Berlusconi interviene con un lungo comunicato per esporre la sua versione dei fatti. Per il Cavaliere si tratta solo di "uno dei tanti processi inventati contro di me" sul quale afferma la propria innocenza e l'assenza di prove. Motivi per cui "già tre anni fa il processo sarebbe caduto in prescrizione".

Il fondatore del Pdl torna poi ad attaccare i magistrati che si sono occupati del caso: "Qualunque giudice scrupoloso ed equanime - accusa - avrebbe dovuto chiudere il processo".



Silvio Berlusconi, anche se ha avuto la tentazione di indire una conferenza stampa, questa volta ha scelto di non parlare, se non per comunicati, di un processo che lo riguarda.



Salvo sorprese dell'ultima ora, consigliato anche dai suoi legali, il Cavaliere non dovrebbe rendere nessuna dichiarazione spontanea prima che i magistrati si chiudano in Camera di consiglio.



Un'ombra che grava sul processo è quella della prescrizione ma Silvio Berlusconi non si illude che il caso venga archiviato e continua a ripetere ai suoi fedelissimi che la sentenza è già scritta e che l'obiettivo di una certa magistratura resta quello di perseguitarlo.



Il Cavaliere nega di aver versato 600mila dollari all'avvocato David Mills in cambio di dichiarazioni reticenti nei processi per le mazzette alla Gdf e All Iberian, che vedono coinvolto proprio Berlusconi. Non ho mai conosciuto questa persona, ha sempre spiegato ai suoi ricordando poi che 'Mills, sentito per ben cinque udienze quale testimone, ha radicalmente escluso, comprovandolo con riscontri documentali, di aver mai ricevuto somme di denaro da chicchessia per aver reso delle dichiarazioni in precedenti processi non rispondenti al vero". Per questo, in fondo al lungo memoriale la richiesta continua ad essere una sola: "una sentenza di totale assoluzione".



Al memoriale di Berlusconi risponde quella di Fabio De Pasquale, pm di Milano che ha chiesto la condanna a cinque anni di carcere per il Cavaliere. Nel testo di cinque pagine consegnato ai magistrati del capoluogo lombardo, il pubblico ministero respinge punto per punto le osservazioni della difesa spiegando che il ruolo di teste ricoperto dall'avvocato inglese nel processo a carico di Berlusconi era coretto. In particolare de Pasquale sostiene che era impossibile indagare David Mills dal 1995 perché solo a distanza di anni si scoprì che il legale inglese aveva falsificato i documenti a favore della Fininvest. Gli elementi probatori a suo carico, sostiene ancora il Pm, arrivarono solo "più di tre anni dopo" l'ultima delle testimonianze di Mills, "avvenuta il 12 gennaio 1998".