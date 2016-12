Beatificazione di don Giussani, Comunione e Liberazione presenta la domanda

foto LaPresse Correlati Don Giussani, una vita tra i ragazzi 20:05 - Con la domanda presentata da Comunione e Liberazione "ha avuto inizio l'iter canonico per introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione" di monsignor Luigi Giussani, "benemerito figlio della Chiesa ambrosiana". E' quanto si legge in una nota diffusa dall' arcidiocesi di Milano. - Con la domanda presentata da Comunione e Liberazione "ha avuto inizio l'iter canonico per introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione" di monsignor Luigi Giussani, "benemerito figlio della Chiesa ambrosiana". E' quanto si legge in una nota diffusa dall' arcidiocesi di Milano.

Don Giussani, nato a Desio il 15 ottobre del 1922, è morto a Milano il 22 febbraio del 2005. A celebrare le esequie fu il cardinale Joseph Ratzinger che, di lì a poco, venne eletto Papa. Il 26 maggio 1945 Giussani, ventitreenne, ricevette l'ordinazione sacerdotale dal cardinale Ildefonso Schuster, figura storica della Chiesa ambrosiana. Successivamente rimase nel seminario di Venegono come insegnante. Nel 1954 trentaduenne, lasciò l'insegnamento in seminario per quello nelle scuole superiori. All'origine della decisione di don Giussani fu l'incontro con alcuni adolescenti, in treno, che stupirono Giussani perché non conoscevano i fondamenti del cattolicesimo.



La creazione dei movimenti studenteschi

L'inizio dell'insegnamento della religione nelle scuole superiori, presso il liceo Berchet di Milano fu il momento cui si fa risalire la nascita del movimento che poi si chiamò Comunione e Liberazione. Don Giussani fu insegnante al Liceo Berchet per dieci anni, fino al 1964. Le prime riunioni di studenti sotto la sua guida si tennero col nome di Gioventù Studentesca (Gs), che fondò insieme all'amico don Francesco Ricci e che fino agli anni settanta fu nell'alveo dell'Azione Cattolica. Giussani in quegli anni iniziò anche un'intensa attività pubblicistica nella quale si poneva all'interno e all'esterno della Chiesa l'attenzione sul problema educativo.



La nascita di Comunione e Liberazione

Nel 1964, ottenne la cattedra di Introduzione alla Teologia presso l'Università Cattolica di Milano, che mantenne fino al 1990. Negli anni fra il 1969 e il 1970 il movimento giovanile da lui creato prese il nome di Comunione e Liberazione. Giussani ne assunse la guida presiedendone il consiglio generale. L'11 febbraio 1982 il Pontificio Consiglio per i Laici riconobbe la Fraternità di Comunione e Liberazione. Il sacerdote divenne prelato d'onore di sua santità nel 1983, per volere di Giovanni Paolo II.



Cl tra volontariato e imprenditoria

Nel corso di questi decenni Comunione e liberazione si è diffusa in tutto il mondo, ad essa è legata la struttura imprenditoriale della Compagnia delle opere e ancora a Cl fa riferimento l'associazione per il volontariato internazionale Avsi, quindi l'iniziativa denominata banco alimentare. Il successore di don Giussani è il sacerdote di origini spagnole, don Julian Carròn.



Le parole di Ratzinger al funerale

Nel corso dell'omelia pronunciata il 24 febbraio del 2005 in occasione dei funerali di Giussani, il cardinale Ratzinger disse fra l'altro: "Don Giussani ha conservato la centralità di Cristo e proprio così ha aiutato con le opere sociali, con il servizio necessario l'umanità in questo mondo difficile, dove la responsabilità dei cristiani per i poveri nel mondo è grandissima e urgente". Quindi aggiunge: "Chi crede deve attraversare - abbiamo detto - anche la 'valle oscura', le valli oscure del discernimento, e così anche delle avversità, delle opposizioni, delle contrarietà ideologiche che arrivavano fino alle minacce di eliminare i suoi fisicamente per liberarsi da questa altra voce che non si accontenta del fare, ma porta un messaggio più grande, così anche una luce più grande".