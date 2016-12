Cileno ucciso a Milano, trovata una pistola

foto LaPresse Correlati "Il vigile ha sparato da vicino"

Spara e uccide un cileno

08:31 - "C'è una pistola nel parco". Una telefonata anonima ha portato al ritrovamento di una scacciacani nel parco Lambro a Milano, a pochi metri da dove il 13 febbraio l'agente di polizia locale, Alessandro Amigoni, ha ucciso un cileno di 28 anni. La scoperta potrebbe confermare la versione di Amigoni, che ha sempre sostenuto di essere stato minacciato con un'arma. Gli inquirenti, tuttavia, ritengono che la pistola non abbia a che fare con la vicenda.

Il ritrovamento risale a giovedì. Da quanto si è appreso, mentre proseguivano le indagini del pm di Milano, Roberto Pellicano, ai centralini della polizia è arrivata una telefonata anonima che indicava la presenza di una pistola nel parco. Gli investigatori sono andati a verificare e hanno trovato una scacciacani ben nascosta tra due mattoni rossi, accanto a un cumulo di neve, a un centinaio di metri rispetto al percorso fatto dai due uomini in fuga.



Nessuna conferma da parte degli inquirenti che al momento smentiscono collegamenti tra il ritrovamento dell'arma e l'omicidio. La notizia, tuttavia, potrebbe confermare quanto sostenuto dal vigile sin dai primi attimi dopo la sparatoria, cioè di aver aperto il fuoco per spaventare i due cileni in fuga, dopo essersi sentito minacciato da un'arma puntata contro di lui e contro gli altri colleghi.



In molti non nascondono le perplessità per questo ritrovamento quasi 96 ore dopo l'omicidio, su un'area che era già stata battuta palmo a palmo dagli investigatori. E tra le ipotesi non si esclude la più inquietante, cioè che qualcuno, per difendere Amigoni e confermarne la versione dei fatti, abbia nascosto volontariamente la scacciacani nel parco e abbia poi chiamato la polizia per permetterne la scoperta.