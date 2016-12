foto Dal Web Correlati Milano,vigile spara e uccide cileno

Cileno ucciso, l'amico: niente armi 10:12 - I rilievi balistici sul proiettile esploso dal vigile urbano di Milano Alessandro Amigoni contro il 28enne cileno Marcelo Valentino Gomez Cortes, complicano la posizione di Amigoni. Lo sparo mortale è partito da una distanza ravvicinata, non più di tre metri, mentre la vittima, secondo i colleghi del vigile presenti, usciva dall'auto lentamente. Dalla perizia della polizia scientifica si deduce che è stata quasi un'esecuzione.

La relazione del perito della polizia scientifica, Dario Radaelli, è stata ordinata dal sostituto procuratore della Repubblica, Roberto Pellicano, sul decesso del giovane cileno ucciso dall'agente di polizia locale una settimana fa nel corso di un inseguimento in zona Parco Lambro. Se l'esito sarà depositato a fine settimana, il Giorno ne anticipa i contenuti. Che sono abbastanza inequivocabili.



Il rilievo balistico parla di un solo colpo esploso alla spalla sinistra dal basso verso l’alto a distanza ravvicinata. A complicare la posizione di Amigoni anche le testimonianze dei suoi tre colleghi presenti, Massimo De Zardo, Nicola Colucci e Piero Recupero. I quali addirittura affermano che il giovane cileno stava uscendo dall'automobile per fuggire ed è stato colpito in un momento in cui appariva molto lento.



"L’Amigoni correva a forte velocità verso questo soggetto...", tanto che "non è riuscito a contenere la corsa ed è a sua volta inciampato sul corpo di quest’ultimo" hanno dichiarato al giudice.



I tre agenti di polizia municipale sono convinti che lui non abbia mirato per uccidere, ma non sono in grado di "fare supposizioni sulle reali intenzioni del collega... " né "di capire cosa sia realmente accaduto". Lui ha dichiarato di aver mirato ad un terrapieno ma forse ha avuto paura di essere aggredito come è successo il 12 gennaio al vigile Nicolò Savarino, investito e ucciso da un Suv guidato da uno slavo. Inoltre, di fatto solo lui sostiene di aver visto un'arma in mano a Marcelo Valentino.



Il vigile urbano è accusato a piede libero di omicidio volontario con dolo eventuale e ora, visto che l'esito della perizia balistica conferma il quadro accusatorio, il pm potrebbe richiedere un processo con rito immediato.