Bergamo,auto contro muro: un morto

13:29

- Un muratore bergamasco di 52 anni, Giacomo Speranza, è morto nelle prime ore di stamani in un incidente stradale a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto lungo la ex strada statale 42. L'uomo era alla guida di una Fiat Punto. A un tratto l'auto è uscita di strada, si è ribaltata ed è finita contro a un muro. Il conducente è morto sul colpo. Sulle cause dello schianto stanno lavorando gli agenti della polizia locale.