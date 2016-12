Milano, furto in casa di Lapo Elkann

foto LaPresse 12:45 - Un furto dal bottino ancora incerto è stato messo a segno durante la notte a casa di Lapo Elkann, a Milano. I ladri sono entrati in un loft all'interno di un condominio in corso di Porta Ticinese e, assente il proprietario, che si trova all'estero, lo hanno messo a soqquadro. A chiamare il 113 è stato il domestico che si prende cura dell'appartamento. - Un furto dal bottino ancora incerto è stato messo a segno durante la notte a casa di Lapo Elkann, a Milano. I ladri sono entrati in un loft all'interno di un condominio in corso di Porta Ticinese e, assente il proprietario, che si trova all'estero, lo hanno messo a soqquadro. A chiamare il 113 è stato il domestico che si prende cura dell'appartamento.

L'uomo, un ecuadoriano di 32 anni, è stato a sua volta svegliato dal centro sicurezza della Fiat che intorno all'una e mezza ha ricevuto la segnalazione dell'entrata in funzione dell'impianto d'allarme della casa dell'imprenditore.



Una volta sul posto l'uomo non è però stato in grado di quantificare il valore degli oggetti trafugati dai ladri. La polizia acquisirà i filmati delle telecamere presenti.