Aggredito da rom, 54enne morto

- E' morto ieri in ospedale a Bergamo, dov'era ricoverato in coma da quasi due mesi, il cuoco aggredito il 30 dicembre in un pub di Entratico da tre nomadi ubriachi. La vittima, Marcello Costantini, 54 anni, era intervenuto per fare da paciere in una discussione tra i tre uomini. Il 54enne era stato strattonato ed era finito contro un pilastro. I tre erano stati rintracciati e arrestati pochi giorni dopo dai carabinieri.