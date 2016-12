No Tav, petardi contro San Vittore

19:21

- Petardi e giochi d'artificio sono stati lanciati contro il carcere "San Vittore" dai manifestanti del corteo No Tav. I dimostranti hanno sfilato per le vie di Milano in sostegno degli arrestati dopo gli scontri in Val Susa, quattro dei quali rinchiusi proprio nella prigione del capoluogo lombardo. Lungo il tragitto i muri e le vetrine sono stati tappezzati di scritte, che hanno preso di mira la polizia locale, ma anche il premier Monti.