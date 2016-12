Tasse evase, arrestato imprenditore

22:06

- La guardia di finanza di Olgiate Comasco ha arrestato un imprenditore e denunciato la moglie al termine di un'inchiesta sull'evasione fiscale. Secondo l'accusa, l'uomo compilava fatture a nome e all'insaputa di terzisti o dipendenti per coprire i ricavi non dichiarati. Questo gli avrebbe consentito in cinque anni di sottrarre all'imposizione ricavi per circa 5 milioni di euro e di evadere Iva per un milione di euro.