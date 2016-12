Mani pulite: non fu vera gloria

foto Ap/Lapresse 10:12 - Fu vera gloria l’inchiesta Mani pulite? Ai posteri l’ardua sentenza. Certo, guardando il calendario e i capelli grigi di molti dei cronisti dell’epoca, tra i quali il sottoscritto, sembra purtroppo che sia venuta l’ora di darla, quella sentenza. - Fu vera gloria l’inchiesta Mani pulite? Ai posteri l’ardua sentenza. Certo, guardando il calendario e i capelli grigi di molti dei cronisti dell’epoca, tra i quali il sottoscritto, sembra purtroppo che sia venuta l’ora di darla, quella sentenza.

No, non fu vera gloria. Perché a distanza di venti anni tutti i problemi sono ancora sul tappeto. Finanziamento illecito della politica ( ieri a volte pochi milioni incartati e portati sotto braccio ai segretari amministrativi, oggi milioni di euro fatti sparire attraverso vorticosi riciclaggi bancari); diffusa corruzione, oltre 30 miliardi l’anno secondo la Corte dei Conti, ieri, in lire, come oggi in euro ; mancata riforma della Giustizia, con sempre in evidenza la mancanza di terzietà di un giudice rispetto ad un pubblico ministero: l’uso “politico” che delle inchieste giudiziarie hanno fatto ieri e fanno oggi i partiti, con lo scopo di approfittare della debolezza degli avversari e anche dei propri “amici” da eliminare dalla competizione; una sostanziale congenita debolezza dell’imprenditoria italiana, a volte più incline al maneggio sotto banco per ottenere appalti e favori che non al duro confronto con le leggi di mercato.



Allora come oggi la politica sembra incapace di decisionismo. Nel 1992 delegò alla magistratura il compito di “rivoltare come un calzino” il sistema, oggi delega la patata bollente a professori e soprattutto banchieri.



Non furono spazzati via solo i partiti del centro sinistra della Prima Repubblica, fu cancellata anche una fondamentale imprenditoria pubblica, con il volgare smantellamento, ad esempio, dell’industria chimica italiana, nostro vanto e fiore all’occhiello, morta coi misteriosi colpi di pistola di Raul Gardini e travolta dall’inchiesta Enimont per poi essere di fatto svenduta ai peggiori offerenti.



Non fu coinvolto, se non in una prima fase, il vecchio Pci, poi Pds poi Pd ecc. ecc. “Non trovammo la pistola fumante” ha detto anche di recente Antonio Di Pietro. Non è vero, sostengo io da anni, le prove c’erano eccome, bastava volerle mettere in fila e soprattutto non cedere alle pressioni di determinati ambienti politici e finanziari.



No, non fu vera gloria.

Andrea Pamparana