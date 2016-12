Milano, scoppiano tafferugli in piazza del Duomo tra polizia e tifosi dell'Arsenal

Correlati Le foto da piazza del Duomo

18:02

- Scontri con le forze dell'ordine in piazza Duomo a Milano, provocati dai tifosi inglesi arrivati per la partita di Champions Milan-Arsenal. Un folto gruppo di "ultras" si è ammassato in Galleria Vittorio Emanuele e sul sagrato della chiesa presidiato da agenti di polizia e uomini dei Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno fatto quindi spostare i tifosi che per tutta risposta hanno inveito contro gli agenti e lanciato bottiglie e lattine di birra.