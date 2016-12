Jucker, Tribunale: no affidamento

foto Da video 11:42 - I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali di Ruggero Jucker, l'ex imprenditore che il 20 luglio del 2002 massacrò con un lungo coltello da sushi la fidanzata 26enne Alenja Bortolotto. Jucker, oggi 45enne, nei giorni scorsi aveva in sostanza chiesto di scontare fuori dal carcere, il residuo pena rimasto. - I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali di Ruggero Jucker, l'ex imprenditore che il 20 luglio del 2002 massacrò con un lungo coltello da sushi la fidanzata 26enne Alenja Bortolotto. Jucker, oggi 45enne, nei giorni scorsi aveva in sostanza chiesto di scontare fuori dal carcere, il residuo pena rimasto.

L'uomo aveva colpito la fidanzata, una giovane studentessa universitaria, con 22 colpi sventrandola prima di correre in strada urlando frasi sconnesse. Jucker era stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere, la pena era stata poi dimezzata in appello a 16 anni ai quali si era applicato, tra l'altro, l'indulto. A meno di tre anni dalla fine della pena l'ex imprenditore aveva avanzato la richiesta di misura alternativa che oggi è stata respinta.