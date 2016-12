Milano, Giulia e Lorenzo i nomi più gettonati

foto LaPresse Correlati Papa: "Date ai figli nomi cristiani" 08:23 - Giulia e Lorenzo: sono questi i nomi più gettonati dei nuovi nati nel 2012 dai milanesi. A seguire, al vertice della classifica, Sofia e Matilde per le femminucce, Alessandro e Francesco per i maschietti. Scelte che confermano come i genitori milanesi preferiscano restare nella tradizione, evitando nomi di personaggi stranieri famosi o di celebrità italiane che appartengono al mondo dello spettacolo o dello sport. - Giulia e Lorenzo: sono questi i nomi più gettonati dei nuovi nati nel 2012 dai milanesi. A seguire, al vertice della classifica, Sofia e Matilde per le femminucce, Alessandro e Francesco per i maschietti. Scelte che confermano come i genitori milanesi preferiscano restare nella tradizione, evitando nomi di personaggi stranieri famosi o di celebrità italiane che appartengono al mondo dello spettacolo o dello sport.

Quando si tratta di recarsi all'ufficio Anagrafe non c'è spazio per Zlatan, Angelina, Eros, Vasco, Ilary o Carmen, anche se resiste ancora un Diego Armando. La tradizione, però, non arriva a considerare i nomi storici di Milano. Scorrendo l'elenco dei neonati non si trova nemmeno un Ambrogio e un Agostino, mentre Carlo è una scelta fatta da appena due coppie. Stesso discorso sul versante femminile: soltanto tre bambine potranno essere chiamate da grandi "sciura" Maria, nessuna traccia di Luisa, altro nome un tempo molto diffuso.



Dal confronto con il 2011 emerge che i milanesi si stanno affezionando agli stessi nomi. Lo scorso anno in testa figuravano Alessandro e Sofia, subito dopo Matteo e Leonardo tra i maschi, Giulia e Alice tra le femmine. Piacciono molto anche Andrea, Lorenzo e Mattia e, nell'altro sesso, Sara, Martina ed Emma.



Da questi elenchi si ottiene la conferma piuttosto evidente che Milano sta cambiando sotto il profilo etnico e religioso. Sono tanti i nomi stranieri e, in diversi casi, ci sono riferimenti precisi alla religione osservata in famiglia. Qualche esempio? Tra le femmine compaiano Hana Islam Taha Mohamed, Huixuan Jenny, Malak, Eriny Sameh Karim. Tra i maschi ci sono Ishayattaha, Amir, Ahmez ed Ewan Senethma. Nomi del tutto sconosciuti pochi decenni fa, ma che stanno entrando rapidamente entrando nel lessico dei milanesi.



Nessun problema, infine, nella registrazione dei nomi. L'Ufficio Anagrafe non accetta soltanto quelli che appaiono ridicoli o vergognosi, oppure non corrispondenti al sesso: in questo caso si sospende la registrazione e si affida il caso alla Procura della Repubblica, cui compete pronunciarsi sulla richiesta dei genitori.



Nel gennaio del 2012 non si sono verificate situazioni di questo tipo, mentre lo scorso anno in più occasioni sono state respinte le richieste di chiamare Andrea i neonati femmine. Risale, invece, al 2010 il rigetto di un nome piuttosto originale: Vittoria Nero Azzurra. Con ogni probabilità si trattò di genitori tifosi della squadra di calcio dell'Inter protagonista, quell'anno, di una stagione memorabile.