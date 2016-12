foto Ap/Lapresse 20:15 - "Anche in questo processo le prove dell'accusa ci portano a dire con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quel denaro, i 600mila dollari, provenivano dal gruppo Berlusconi" e vennero versati a Mills affinché quest'ultimo non lo gettasse "in un mare di guai". E' questo uno dei passaggi chiave della requisitoria del pm Fabio De Pasquale al processo Mills. La requisitoria riprenderà il 15 febbraio. - "Anche in questo processo le prove dell'accusa ci portano a dire con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quel denaro, i 600mila dollari, provenivano dal gruppo Berlusconi" e vennero versati a Mills affinché quest'ultimo non lo gettasse "in un mare di guai". E' questo uno dei passaggi chiave della requisitoria del pm Fabio De Pasquale al processo Mills. La requisitoria riprenderà il 15 febbraio.

Secondo De Pasquale, questo prova che Silvio Berlusconi è "colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio". Il pm non è giunto a formulare la sua richiesta di condanna perché, prolungandosi la requisitoria, il Collegio giudicante ha deciso di terminarla nella prossima udienza, fissata appunto per il 15 febbraio.



"Siamo certi al di la' di ogni ragionevole dubbio - ha detto De Pasquale riferendosi a quei 600mila dollari percepiti da David Mills - che questo sia denaro venuto dal gruppo Berlusconi. Riteniamo che le prove portate in questo processo siano sufficienti, anche senza la precedente sentenza nel processo Mills, per giudicare colpevole Berlusconi. Ogni Tribunale assumerebbe la stessa decisione presa allora dalla decima sezione penale".



Ghedini: il tribunale non è imparziale

"Il problema non è il pm, che è una parte, il problema è il tribunale che non è imparziale". Questa la replica di uno dei difensori di Silvio Berlusconi, l'avvocato Niccolò Ghedini, che lo ha detto ai cronisti lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano al termine dell'udienza del processo Mills. Il vero problema, secondo Ghedini, è che "in questo processo sono stati sentiti solo i testi dell'accusa", facendo riferimento al taglio dei testimoni della difesa da parte dei giudici.