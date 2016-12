Lasciano le impronte sulla neve durante una rapina, ladri arrestati nella Bergamasca

foto Dal Web

09:20

- Due giovani pregiudicati di origine albanese sono stati arrestati nella notte a Bergamo durante una tentata rapina in abitazione. Avevano però lasciato delle impronte sula neve e per questo sono stati intercettati dai carabinieri. E' accaduto nella zona residenziale di Arzago d'Adda. I militari, durante una perlustrazione, si sono insospettiti nel vedere in piena notte orme sulla neve fresca nelle vicinanza di una villetta.