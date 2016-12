Due cadaveri in auto nel Milanese

23:57 - Due uomini sono stati trovati morti in un'auto in un box condominiale a Cusano Milanino, Comune nell'hinterland milanese. La causa del decesso dovrebbe essere avvelenamento da monossido di carbonio. Le indagini sono condotte dai carabinieri. E' probabile che i due, disoccupati, abbiano acceso la macchina per scaldarsi e siano morti per il monossido. Gli investigatori per ora escludono l'omicidio.