Gelo, Rimini: evacuate 159 persone

- Resta costante l'emergenza neve nell'entroterra riminese, in particolare in Alta Valmarecchia, dove sono 159 le persone che al momento risultano evacuate. Senza energia elettrica la frazione di Torriana, mentre a Poggio Peggio manca l'acqua. Paura per la stabilità degli edifici sui quali stanno proseguendo gli accertamenti tecnici.