Gelo,Cremona: 44enne trovato morto

- Il cadavere di un indiano è stato rinvenuto nel pomeriggio in una cascina di Credera (Cremona). Secondo i primi accertamenti l'uomo, un 44enne, sarebbe morto per un malore causato dal freddo e dallo stato di ubriachezza in cui si trovava. Accanto al cadavere, infatti, è stata trovata una bottiglia di whisky. Dall'inizio dell'emergenza freddo le vittime in Italia sono state 40.