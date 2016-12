foto LaPresse 12:07 - La disperazione, una lettera per spiegare il gesto estremo e poi il salto nel vuoto da un cavalcavia alle porte di Bergamo. Così aveva deciso di suicidarsi un 30enne disoccupato, ma una volta salito sul punte per buttarsi sulla superstrada sottostante è stato notato dall'ex arbito di serie A Mario Mazzoleni, che ha accostato la sua auto, ha chiamato il 113 ed è prontamente intervenuto per dissuaderlo. Dopo un lungo colloquio, il giovane è stato bloccato grazie anche all'aiuto di un poliziotto.

- La disperazione, una lettera per spiegare il gesto estremo e poi il salto nel vuoto da un cavalcavia alle porte di Bergamo. Così aveva deciso di suicidarsi un 30enne disoccupato, ma una volta salito sul punte per buttarsi sulla superstrada sottostante è stato notato dall'ex arbito di serie A Mario Mazzoleni, che ha accostato la sua auto, ha chiamato il 113 ed è prontamente intervenuto per dissuaderlo. Dopo un lungo colloquio, il giovane è stato bloccato grazie anche all'aiuto di un poliziotto.

Il giovane aveva scritto una lettera indirizzata al padre in cui spiegava i motivi della sua decisione di suicidarsi e se l'era messa in tasca. Poi era salito sul cavalcavia di Colognola, alla periferia sud della città, per gettarsi nel vuoto. L'uomo è stato però notato dall'ex arbitro, 40 anni, residente ad Alzano Lombardo, che stava passando in auto.



Mazzoleni ha capito cosa stava accadendo, ha accostato con l'auto e avvisato il 113. Poi si e' avvicinato all'aspirante suicida e ha cominciato a parlargli. In pochi minuti sono arrivati sul posto la polizia e un'ambulanza. Mazzoleni e uno degli agenti hanno continuato a parlare con l'uomo, che però sembrava non dare loro retta.



Finché i due hanno deciso di approfittare di un momento di distrazione per fare un balzo e bloccarlo. A questo punto l'uomo ha solo chiesto che venisse recapitata al padre la lettera che aveva in tasca. Poco prima che si chiudessero le porte dell'ambulanza è anche riuscito a riconoscere Mazzoleni, opinionista sportivo in una tv locale. Il 30enne è stato portato agli Ospedali riuniti di Bergamo e trattenuto fino all'arrivo del padre, che lo ha poi accompagnato a casa.