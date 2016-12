Maltempo, donna muore a Milano

15:49

- Il freddo ha fatto un'altra vittima a Milano: una donna, probabilmente di nazionalità ucraina, di 62 anni, è stata trovata senza vita nei pressi di un capanno in via Carlo Torre. Ancora incerte le cause del decesso, ma sembra che a ucciderla sia stato il gelo delle ultime ore. Il bilancio dei morti per il freddo salirebbe così a 35.