Unipol,Berlusconi:mai sentito audio

- Silvio Berlusconi ha escluso di aver mai ascoltato l'intercettazione tra Piero Fassino e Giovanni Consorte ai tempi della mancata scalata alla Bnl. "Altrimenti me la sarei ricordata", ha detto il leader del Pdl in tribunale nell'ambito del processo Bnl-Unipol. Berlusconi è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio. Per i pm avrebbe ascoltato il nastro direttamente nella sua villa di Arcore nel 2005.