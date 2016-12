Milano, sgominate gang di latinos: 26 arresti

foto Ansa 08:40 - Operazione della polizia di Milano contro le bande sudamericane. Gli agenti hanno arrestato 26 persone delle gang dei Latin King Lubedz, dei Neta e di Mara Salvachutra 13 (Ms13). I giovani, tra cui otto minorenni, sono ritenuti responsabili di tentati omicidi, rapine e risse. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre del 2011, dopo che alcuni membri di una gang avevano cercato di uccidere un 16enne all'uscita da una discoteca. - Operazione della polizia di Milano contro le bande sudamericane. Gli agenti hanno arrestato 26 persone delle gang dei Latin King Lubedz, dei Neta e di Mara Salvachutra 13 (Ms13). I giovani, tra cui otto minorenni, sono ritenuti responsabili di tentati omicidi, rapine e risse. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre del 2011, dopo che alcuni membri di una gang avevano cercato di uccidere un 16enne all'uscita da una discoteca.

Il locale era il "Secreto" di via Boncompagni, in zona Corvetto a Milano, dove a tentare l'omicidio sono stati i membri di una delle gang. Secondo gli investigatori si tratterebbe di una vendetta per l'aggressione contro un affiliato alla pandilla (così in spagnolo sono in genere definiti questi gruppi) dei Neta, avvenuta alla fermata metropolitana di Cimiano. Nei mesi successivi c'erano state altre aggressioni, tentati omicidi con coltelli e machete che hanno visto tra i protagonisti anche alcuni minorenni. L'ultimo episodio risale a Natale quando, alla discoteca "The Loft", un membro dei Trebol viene aggredito e ferito gravemente con un machete.



C'era stato anche un altro tentato omicidio, il 21 novembre, in via Torino, dove un appartenente alla banda Ms13 era stato aggredito con una mannaia da un rivale dei Neta. E ancora, il 29 gennaio, alla stazione metropolitana Missori c'era stata una violenta rapina ai danni di un ragazzo, ad opera di alcuni affiliati alla Ms13 e alla New York.