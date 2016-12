Ondata Maltempo, altre due vittime

21:05

- Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Italia. A Bagnoli del Trigno (Isernia) una pensionata di 86 anni è stata trovata morta nell'orto vicino alla sua abitazione. L'anziana sarebbe stata colta da un malore. Nel bosco del monte Baradello, a Como, è stato invece scoperto il cadavere di una 48enne moldava. Il corpo, in stato di congelamento, non presenta segni di ferite o violenze. Sale così a 23 il numero totale dei morti.