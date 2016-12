Gettano neonata in cassonetto,presi

00:40

- Una coppia di ivoriani residenti nel Cremonese è stata denunciata per occultamento e distruzione di cadavere. Marito e moglie si sono presentati all'ospedale perché la donna aveva in corso un'emorragia. La nordafricana, incinta di 7 mesi, ha riferito di aver avuto un aborto spontaneo, ma, messa alle strette, alla fine ha confessato di aver partorito una bimba in casa e di essersene poi sbarazzata insieme al marito gettandola in un cassonetto.