Expo 2015, Formigoni contestato al Dal Verme

foto Ansa 18:44 - Una selva di "buu" ha accolto il governatore della Regione Lombardia al suo arrivo sul palco del teatro Dal Verme a Milano, mentre iniziava lo spettacolo di presentazione di due progetti legati all'Expo 2015: il recupero della darsena e le vie d'acqua. "Vai a casa", "Buffone" sono le urla che sono esplose tra il pubblico nei suoi confronti. Applaudi invece ha ricevuto il sindaco Giuliano Pisapia.

Nonostante le contestazioni il presidente della Regione, che è anche commissario generale dell'Expo, ha continuato il suo discorso. E ha anzi voluto rassicurare Pisapia. "Non preoccuparti Giuliano" ha detto dal palco rivolto al primo cittadino di Milano, sottolineando la collaborazione e l'unità che caratterizzano il progetto.



Forse il momento più forte di contestazione è stato però quello in cui Formigoni ha ricordato l'impegno per l'Esposizione dell'ex sindaco di Milano Letizia Moratti.