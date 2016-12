Accoltellata nel Milanese: è grave

18:48

- Una donna italiana di 38 anni è stata soccorsa in un'abitazione di Bollate, nel Milanese, e trasportata in ospedale in gravi condizioni. La vittima ha ferite d'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra sia stata accoltellata o colpita con un colpo di forbici. Forti i sospetti sul marito.