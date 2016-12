foto Ansa 18:28 - Il cadavere di un uomo, apparentemente un transessuale, è stato trovato in un appartamento, a Milano. Dalle prime informazioni presenterebbe un coltello conficcato nel torace. Il corpo è stato trovato intorno da un amico, che ha chiamato il 118 e il 113. Sul posto si trovano anche la Scientifica per i rilievi del caso e la squadra mobile. - Il cadavere di un uomo, apparentemente un transessuale, è stato trovato in un appartamento, a Milano. Dalle prime informazioni presenterebbe un coltello conficcato nel torace. Il corpo è stato trovato intorno da un amico, che ha chiamato il 118 e il 113. Sul posto si trovano anche la Scientifica per i rilievi del caso e la squadra mobile.

Il corpo del transessuale è stato trovato seminudo, con un coltello conficcato nel petto, in una pozza di sangue, intorno alle 8.30. A chiamare la polizia è stato il convivente che stamani lo ha trovato così, al ritorno a casa per una commissione. Il 113 ha poi fatto intervenire il 118, che però non ha potuto soccorrerlo perché l'uomo era già deceduto. Il palazzo dove è avvenuto l'omicidio, in via Montalbino 9, si trova nella zona nord della città, non distante da viale Zara.