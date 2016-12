Neve, cancellati 19 voli a Linate

08:14

- A causa del maltempo, Alitalia ha avviato una riduzione pianificata del numero dei voli all'aeroporto di Milano Linate, contattando i passeggeri interessati che sono stati ricollocati su voli nella stessa fascia oraria. La compagnia, in accordo con Sea, ha pianificato la cancellazione di 14 voli in partenza da Milano Linate e 5 in arrivo. Ai passeggeri è stata offerta la possibilità di usufruire di voli alternativi.