foto Tgcom24 Correlati Tutto sul caso di Yara Gambirasio 10:58 - L'assessore regionale lombardo a Territorio e Urbanistica, il bergamasco Daniele Belotti, ha lanciato una raccolta di firme di politici per sostituire il pm che indaga sul caso di Yara Gambirasio. La richiesta, che verrà inviata agli organi giudiziari e al Guardasigilli, è quella di sostituire il magistrato che indaga sul delitto o di affiancargli "un pm di provata esperienza e capacità". - L'assessore regionale lombardo a Territorio e Urbanistica, il bergamasco Daniele Belotti, ha lanciato una raccolta di firme di politici per sostituire il pm che indaga sul caso di Yara Gambirasio. La richiesta, che verrà inviata agli organi giudiziari e al Guardasigilli, è quella di sostituire il magistrato che indaga sul delitto o di affiancargli "un pm di provata esperienza e capacità".

Letizia Ruggeri sarebbe il magistrato scelto dall'assessore per fare chiarezza nell'inchiesta sull'omicidio della tredicenne di Brembate Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata cadavere tre mesi più tardi.



Il documento sarà inviato oltre al ministro della Giustizia, Paola Severino, e al presidente del Csm, al procuratore generale della Corte d'Appello di Brescia e al Procuratore aggiunto di Bergamo. L'iniziativa di Belotti è stata dettata dalle continue segnalazioni, "anche da diversi esponenti delle forze dell'ordine, di troppi errori nel coordinamento di queste indagini". "So che è una procedura anomala quella di interferire in casi giudiziari - ha spiegato Belotti -, ma questo è un episodio drammatico che ha toccato tutti i bergamaschi. Per più di un anno nessuno, nonostante i gravi errori, ha criticato, ma ora, di fronte a risultati inesistenti e all'ostracismo nei confronti del perito e del legale incaricati dalla famiglia Gambirasio, è opportuno che qualche rappresentante istituzionale, al di là dei colori politici, sollevi la question".