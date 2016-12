Neve al Nord, blocco Tir sull'A1

09:02

- La neve caduta abbondantemente su quasi tutta la Lombardia sta causando disagi e code, oltre a numerosi piccoli tamponamenti, anche se al momento non sono stati segnalati gravi problemi. In A1, all'imbocco di Milano Sud in direzione di Bologna, però, i tir vengono fatti tornare indietro dopo che a Piacenza la polizia stradale ha deciso il blocco della circolazione per i mezzi pesanti per l'impraticabilità dell'autostrada.