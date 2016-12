Neve Milano, automobilista in coma

01:52

- La neve che è caduta per alcune ore su Milano ha provocato un incidente grave. Una donna di 46 anni è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda in stato di coma. Intanto si susseguono le chiamate per aiutare i clochard in difficoltà per le basse temperature. Sono al momento quattro i senzatetto soccorsi dal 118. Aperto il mezzanino della metropolitana della Stazione centrale per assicurare un rifugio a chi ne ha bisogno.