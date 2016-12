Valtellina, ondata di freddo e neve

11:24

- Un'ondata di maltempo sta investendo dalla notte scorsa Valtellina e Valchiavenna. Nevica anche nei paesi di fondovalle, ma non con intensità a causa delle temperature ancora rigide. Non si segnalano, per ora, difficoltà nel transito delle strade che, secondo quanto riferito dalla Polstrada del comando provinciale di Sondrio, sono percorribili anche nelle zone in quota.