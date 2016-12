foto LaPresse Correlati Maltempo, i video sul web

La situazione in Europa 00:21 - L'Italia è alle prese con l'annunciata ondata di freddo. La neve cade da diverse ore sul Nord e sul Centro. Primi fiocchi in arrivo anche a Roma. Nella seconda parte della settimana si conferma l'arrivo di aria molto più gelida, proveniente dalla Siberia, che farà calare in modo drastico le temperature su tutta la penisola.

Neve a bassa quota anche nelle zone interne del Centro, piogge lungo le coste, in Calabria e Sicilia. Peggiora al Centrosud, con quota neve in calo. Temperature in ribasso al Nord e al Centro. Venti moderati.



Oggi molte scuole resteranno chiuse

Molte scuole resteranno chiuse oggi in diverse regioni. In particolare, in Liguria e nelle Marche diversi istituti lasceranno i ragazzi a casa per le nevicate e soprattutto per il rischio ghiaccio. In Liguria, tutte chiuse le scuole a Genova e nei comuni di Pieve Ligure, Busalla, Casella, Sori, Montoggio, Sant'Olcese, Savignone, La Spezia. A Ronco Scrivia saranno sospese le lezioni, ma le aule rimarranno aperte per garantire il servizio alle famiglie che non possono tenere i figli a casa. Lezioni regolari a Recco e Rapallo, mentre la Provincia di Genova riferisce di non aver ricevuto indicazioni dai comuni di Chiavari e Sestri Levante. Nelle Marche, alunni a casa a Urbino, Urbania, Sassocorvaro, Montecalvo in Foglia, Auditore, Piandimeleto, Tavoleto, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace. Lezioni sospese anche in molte città della Toscana: da Prato a Livorno, da Massa a Carrara. In numerosi comuni delle province di Firenze, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa e Livorno, oltre ad oggi, i sindaci hanno esteso lo stop anche a domani, giovedì 2 febbraio. In Piemonte lezioni sospese ad Alessandria.



Nevica su mille km di autostrade

Continua a nevicare fino a quote di pianura su vaste aree del Centro-Nord, in particolare in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo. Attualmente, dice Autostrade per l'Italia, nevica su oltre mille km di autostrade.



Stop ai Tir dalla mezzanotte

Col peggioramento delle nevicate, Autostrade ha fatto scattare dalla mezzanotte in alcuni punti il fermo temporaneo per i Tir. Questi i tratti interessati: la A1 tra Milano e Fabro; la A6 (Torino-Savona); la A7 (Serravalle-Genova); la A8 (bivio A4-Varese); la D8 (Gallarate-Gattico); la A9 (bivio A8-Chiasso); la A12 (Genova-Sestri L.); la A26 (Genova-Casale Monferrato); Diramazione Predosa-Bettole; la A14 (Bologna S.Lazzaro-Pesaro e Diramazione Ravenna). . Blocco dei mezzi pesanti dalla notte nel Sudest della Francia.



Caldaia vecchia alle Molinette di Torino, attività ridotte in ospedale

Da mercoledì fino al 5 febbraio l'ospedale Molinette chiuderà l'attività non urgente perché la centrale termica per il riscaldamento e il condizionamento, in corso di ristrutturazione, non è in grado di affrontare le temperature polari previste per i prossimi giorni. La decisione, hanno detto in ospedale, si è resa necessaria per "preservare le aree sanitarie a maggiore criticità", come il pronto soccorso, le urgenze e le attività di trapianto. L'entrata in funzione della nuova caldaia è prevista per aprile. La sospensione dell'attività dei prossimi giorni comporterà il blocco dei ricoveri programmati e dell'attività ambulatoriale della Dental School.



Auto in voragine a Siracusa, muore bambino

Una Fiat Punto guidata da una donna di 32 anni è precipitata in una voragine profonda circa due metri coperta dall'acqua esondata da un vicino torrente, in una zona di campagna alla periferia di Siracusa. La donna è stata soccorsa da alcuni ragazzi che hanno assistito all'incidente, il figlio di un anno è stato recuperato da vigili del fuoco dopo essere rimasto per dieci minuti sott'acqua. Il bimbo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dove, dopo qualche ora, è morto.



Anziana malata di Alzheimer muore a Savona

Il corpo senza vita di una anziana è stato trovato martedì mattina a poca distanza a Savona. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna, che era malata di Alzheimer, era sfuggita al controllo della badante ed era scappata di casa. Inutili le ricerche messe in atto immediatamente dai parenti. L'anziana non è riuscita a sopravvivere alle rigide temperature della notte ed è morta per il freddo.



Calcio: Parma-Juventus non si gioca

Parma-Juventus non si gioca. E' la decisione presa dopo l'ultimo sopralluogo compiuto sull'agibilità dello stadio Tardini a causa della nevicata. Saltano anche Sampdoria-Empoliin programma a Genova e Modena-Albinoleffe.



Tir, collegamenti a rischio tra nord e sud

Precipitazioni nevose interesseranno, nelle prossime ore, i collegamenti tra le due principali dorsali Autosole e Adriatica. Nevica già da qualche ora sui valichi abruzzesi della A24 e A25 con previsione di ulteriore intensificazione. Tale scenario, spiega Autostrade, prefigura la necessità di realizzare nelle prossime ore, in attuazione dei protocolli in vigore, il blocco dei Tir e dei mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate provenienti sia da nord (Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia) che da sud (Lazio, Puglia, Campania), con l'impossibilità al momento di prevederne la durata.



Pneumatici da neve

Il gruppo consiglia pertanto a tutti gli autotrasportatori di riprogrammare i viaggi in altra data. Raccomanda inoltre a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio in autostrada lungo i tratti interessati dalle precipitazioni nevose solo se muniti di pneumatici invernali. Infine Autostrade ricorda a coloro che disponessero delle sole catene a bordo di non montarle mai sulle corsie di transito o in corsia di emergenza.



Attesa la neve a Roma

La Protezione civile del Campidoglio, sulla base delle informative meteorologiche del Dipartimento nazionale e della Regione Lazio, ha diffuso alle proprie strutture operative lo stato di "attenzione per possibili nevicate fino a quote di pianura 100/300 metri sul Lazio che si prevedono a partire dalla mattinata di oggi, martedì 31 gennaio", precisando che, secondo quanto previsto "gli apporti complessivi risulteranno ovunque da deboli a moderati". Il dispositivo di attenzione è stato ufficializzato ai sensi delle procedure allegate all'ordinanza sindacale n 291.



E Genova si ferma

Scuole, impianti sportivi, cimiteri e parchi chiusi: lo ha deciso il Comune di Genova in base bollettino meteorologico emesso dalla Regione Liguria che prevede la possibilità di neve a tutte le quote nell'interno e sconfinamenti sino alla costa su tutta la regione, con gelate diffuse e persistenti raffiche di burrasca, scenario da allerta 1.