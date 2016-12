Monza, arrestata banda rapinatori

16:35

- Si è difeso con le sue racchette da sci un uomo di Agrate (Monza) appena rientrato nella sua villa dalle vacanze in montagna. Nell'appartamento infatti ha sorpreso una banda di rapinatori che era entrata dalla finestra della villa per rubare orologi e monili d'oro del valore di 50mila euro. La banda ha cercato di mettersi in fuga a bordo di un'auto, ma dopo un rocambolesco inseguimento i carabinieri sono riusciti ad arrestare i quattro albanesi.