La notizia ha scosso il paese, Anfo, nel Bresciano, ma ora le mamme hanno deciso di indire uno sciopero, non portando i figli all'asilo dopo l'arresto di una maestra per maltrattamenti . I genitori chiedono l'arrivo di nuovi insegnanti e soprattutto si domandano se qualcuno abbia nascosto la verità. Tensione durante la riunione con il sindaco e il dirigente scolastico.

Aumentano ora i sensi di colpa da parte delle famiglie. "Potevamo intuire, potevamo capire i segnali", si chiedono i genitori. "Nessuno ci ha chiarito cosa sia successo, è possibile?", raccontano al Corriere della Sera. Eppure i bambini adoravano la maestra. Ma qualcosa evidentemente non andava per il verso giusto. Una bimba da un po' di tempo era terrorizzata dal buio, un comportamento di cui soltanto adesso in famiglia sanno darsi una spiegazione.