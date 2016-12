Shoah, incontro negazionisti a Como

22:02

- Accertamenti della Digos sono in corso a Como per verificare l'effettivo svolgimento di un incontro di negazionisti dello sterminio ebraico, provocatoriamente annunciato proprio nella Giornata della Memoria, in una sede del movimento di estrema destra Forza Nuova a Como. L'incontro, secondo quanto annunciato in Rete, era previsto alle 21.30 e si sarebbe dovuto tenere a porte chiuse e su invito.