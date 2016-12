Mills, Berlusconi ricusa i giudici

13:13

- Dopo i contrasti sul calendario delle udienze e sul taglio dei loro testimoni, la difesa di Silvio Berlusconi è pronta a ricusare i giudici del processo Mills che vede l'ex premier imputato per corruzione in atti giudiziari. In queste ore, gli avvocati Ghedini e Longo, stanno preparando un'istanza di ricusazione nei confronti del collegio della Decima Sezione Penale del Tribunale di Milano, davanti alla quale è in corso il processo.