foto Ansa 10:15 - Bliz della polizia a Milano con arresti, perquisizioni e sequestri di immobili. L'operazione riguarda lo stesso filone d'indagine che il 30 novembre ha colpito il clan 'ndranghetista Valle-Lampada. Anche nella tranche odierna sarebbero coinvolti "pubblici ufficiali" ritenuti "fiancheggiatori" della cosca. Tra le cinque persone arrestate c'è anche il direttore di un lussuoso hotel, accusato di favoreggiamento personale. - Bliz della polizia a Milano con arresti, perquisizioni e sequestri di immobili. L'operazione riguarda lo stesso filone d'indagine che il 30 novembre ha colpito il clan 'ndranghetista Valle-Lampada. Anche nella tranche odierna sarebbero coinvolti "pubblici ufficiali" ritenuti "fiancheggiatori" della cosca. Tra le cinque persone arrestate c'è anche il direttore di un lussuoso hotel, accusato di favoreggiamento personale.

Nell'ambito delle indagini che nei mesi scorsi avevano già portato in carcere un avvocato, un politico e un magistrato calabrese, era emerso che il gip del Tribunale di Palmi Giancarlo Giusti, solo indagato, si faceva pagare viaggi ed escort dagli uomini del clan Lampada.



Oltre ai tre finanzieri, accusati di corruzione, al direttore dell'albergo, accusato di favoreggiamento personale, è finito in carcere con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa anche Domenico Gattuso, ritenuto dagli inquirenti uno dei "soci chiave" del clan dei Lampada. Gattuso è stato arrestato a Reggio Calabria e sarà portato in carcere a Milano.



L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe aperto numerose società per conto dei Lampada, avrebbe gestito contatti istituzionali e avrebbe avuto un ruolo nella fuga di notizie riguardo a un'indagine della magistratura calabrese, la cosiddetta operazione "Meta".