Cremona, busta sospetta all'agenzia delle entrate: ricoverati quattro dipendenti

foto LaPresse 07:20 - Una busta contenente polvere sospetta è stata recapitata alla sede dell'agenzia delle entrate di Cremona, in pieno centro città. Quattro dipendenti, dopo essere entrati in contatto con la sostanza, sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore della città. Al momento non si conosce la natura della polvere, né le conseguenze sui dipendenti. Le analisi potrebbero protrarsi anche per alcuni giorni. - Una busta contenente polvere sospetta è stata recapitata alla sede dell'agenzia delle entrate di Cremona, in pieno centro città. Quattro dipendenti, dopo essere entrati in contatto con la sostanza, sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore della città. Al momento non si conosce la natura della polvere, né le conseguenze sui dipendenti. Le analisi potrebbero protrarsi anche per alcuni giorni.

La missiva con la sostanza è stata recapitata negli uffici con ingressi in via Ponchielli, via Tribunali e corso Vittorio Emanuele II, in pieno centro città. I quattro dipendenti entranti in contatto con la polvere sono due uomini e due donne.