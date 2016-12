Smog a Milano, indagine per "disastro colposo"

foto Olycom 19:58 - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per disastro colposo in relazione ai livelli di smog a Milano. Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, nasce da un esposto del Codacons. La Provincia di Milano comunica che venerdì 27 gennaio, a causa dello sciopero nazionale dei trasporti proclamato dai sindacati autonomi, verranno sospese le ordinanze antismog nei 37 Comuni dell'hinterland che hanno applicato i provvedimenti. - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per disastro colposo in relazione ai livelli di smog a Milano. Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, nasce da un esposto del Codacons. La Provincia di Milano comunica che venerdì 27 gennaio, a causa dello sciopero nazionale dei trasporti proclamato dai sindacati autonomi, verranno sospese le ordinanze antismog nei 37 Comuni dell'hinterland che hanno applicato i provvedimenti.

E' attesa invece nei prossimi giorni la decisione del pm Alessandra Cecchelli se chiedere o meno il coinvolgimento del presidente della Lombardia Formigoni, della Provincia Guido Podestà e dell'ex sindaco Letizia Moratti, indagati in un altro filone.



Esperti: "Smog causa 15% malattie respiratorie"

L'inquinamento ambientale è la prima causa del 15% delle malattie respiratorie croniche, mentre può essere un'ulteriore aggravante per i soggetti già malati, provocando un peggioramento delle condizioni cliniche nell'ordine del 40% negli adolescenti e fra il 30 e il 60% negli adulti. Sono i dati emersi durante il 15° Congresso Internazionale dal tema "Asma Bronchiale e BPCO: obiettivi, rimedi, strategie".



Mortalità sale con il Pm10 alle stelle

Uno studio del CNR, che analizza i dati del 2011, sottolinea un forte legame tra mortalità e polveri pm10: "Nei tre giorni successivi a un picco di inquinamento, si registra un aumento di decessi del 2,3% in inverno e del 7,6% in estate - spiega Dal Negro - I soggetti più fragili risultano le donne, ma anche gli adolescenti. Un recente studio ha dimostrato che in presenza di basso inquinamento il tasso di incidenza si assesta al 4,8%; con medie concentrazioni di traffico invece sale all'11%, mentre con traffico raggiunge il 14%.



Gravi le condizioni anche per gli adulti: in presenza di traffico pesante occasionale l'incidenza di bronchite cronica è del 7%; di traffico frequente del 35% e di traffico continuo dell'85%. Considerando che nei fumatori l'incidenza della bronchite cronica è del 25%, abbiamo un quadro preciso della gravità della situazione".