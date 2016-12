Mafia,nuovo ergastolo a Totò Riina

18:42

- Ergastolo e un anno di isolamento diurno. E' questa la condanna inflitta oggi a Totò Riina dalla I Corte d'Assise di Milano presieduta dal giudice Anna Introini. Il "capo dei capi" di Cosa Nostra era imputato per l'omicidio di Alfio Trovato, pregiudicato catanese ammazzato in via Palmanova nel maggio del '92 a Milano.