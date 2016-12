Scippata a Milano Alessandra Galdabini, due i testimoni: sono una donna e un ragazzo

Il marito Gianpaolo ha raccontato di averla salutata appena pochi minuti prima dello scippo. Ad assisterla, oltre all'uomo, le tre figlie e la sorella. Proprio una delle figlie l'ha chiamata sul cellulare ieri sera preoccupata dal suo ritardo per la cena ma a rispondere è stato un poliziotto che le ha comunicato quanto accaduto.



Lo scippo è avvenuto poco prima delle 19 in piazza Repubblica mentre Alessandra Galdabini stata rientrando a casa in bicicletta dal suo ufficio vicino alla Stazione Centrale. La Polizia sta cercando i due criminali che a bordo di uno scooter grigio, hanno tentato di portarle via la borsa appoggiata nel cestino della bici.



Non è chiara ancora la dinamica dei fatti. Gli agenti sperano di trovare qualche elemento utile nelle indagini esaminando le telecamere posizionate nella zona dove la vittima dello scippo è caduta. Le tre borse della donna non sarebbero state portate via. Trovati anche il portafogli, il cellulare e il computer.