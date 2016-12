Mills:"Per Fininvest ero traditore"

12:52

- Nel processo All Iberian "ho offerto collaborazione alla procura e al tribunale, credo sia questo il motivo per cui Fininvest mi ha poi considerato un traditore". A spiegarlo, in un passaggio della sua deposizione al processo che vede imputato Silvio Berlusconi, è l'avvocato inglese David Mills, che secondo l'accusa avrebbe ricevuto 600mila dollari dal Cavaliere per rendere dichiarazioni reticenti in due procedimenti.