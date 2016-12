foto Ansa

07:24

- La pausa caffè è sacra. Oppure no. La ditta "Mall Herland Italia"di Seriate, in provincia di Bergamo, ha emesso una direttiva precisa: si va solo in due alla volta, "evitando assembramenti non consoni a un'attività produttiva", e restando davanti alla macchinetta per il tempo necessario a prelevare il bicchierino. Secondo i sindacati, invece, la decisione sarebbe una sorta di ritorsione per lo sciopero indetto per un premio di risultato