foto Ansa Correlati Mills scagiona Berlusconi

Berlusconi: non capisco i pm 17:45 - Per Berlusconi, il processo Mills "è la dimostrazione dello stato preoccupante della giustizia". Il fondatore del Pdl parla in una pausa del processo in cui è imputato per corruzione in atti giudiziari, poco dopo uno scontro tra i giudici e il suo legale Ghedini, che si è infuriato per la loro richiesta di sintetizzare le domande. Una corsa contro il tempo per evitare la prescrizione e con la certezza - dice la difesa - che Berlusconi sia colpevole. - Per Berlusconi, il processo Mills "è la dimostrazione dello stato preoccupante della giustizia". Il fondatore del Pdl parla in una pausa del processo in cui è imputato per corruzione in atti giudiziari, poco dopo uno scontro tra i giudici e il suo legale Ghedini, che si è infuriato per la loro richiesta di sintetizzare le domande. Una corsa contro il tempo per evitare la prescrizione e con la certezza - dice la difesa - che Berlusconi sia colpevole.

"Questo processo - ha detto - non capisco come possa arrivare ad una sentenza di condanna" quando c'è un testimone che ha detto chiaramente chi gli ha dato i soldi e come gli sono arrivati.



"Come si spiega - si domanda l'ex premier - la cancellazione di tutti gli altri testimoni e la fissazione di udienze in più rispetto a quelle previste, 72 ore prima della prescrizione, se non con una intenzione negativa. E' tutto paradossale".



Berlusconi ha poi manifestato la propria disponibilità a essere interrogato nell'udienza della prossima settimana. "Se mi vogliono interrogare - ha detto - io non ho nulla da nascondere". Ma questa decisione sarà presa insieme agli avvocati difensori.



Mills: "Mai mentito"

"Non ho mai cercato di nascondere o manipolare i fatti nel corso della mia testimonianza". David Mills, rispondendo in videoconferenza come teste alle domande della difesa, ribadisce di non aver mai reso dichiarazioni reticenti nel processo 'All Iberian' del '97 a carico, tra gli altri dello stesso ex premier. Secondo l'accusa, invece, per quelle dichiarazioni e per quelle dello stesso tenore rese nel processo per le tangenti alla Gdf Mills venne ricompensato con 600mila dollari.