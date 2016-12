Cade da ponteggio, operaio muore

19:24

- Incidente sul lavoro nel Milanese, a Nerviano, dove un operaio di 48 anni è morto dopo essere caduto dal ponteggio di un palazzo in ristrutturazione. L'uomo, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso l'equilibrio e si schiantato al suolo da un'altezza di circa 15 metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118, allertato dai colleghi della vittima, ma l'operaio è deceduto poco prima del trasporto in ospedale.