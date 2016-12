- "Stiamo cercando di raccogliere soldi - dai cento ai duecentomila euro - per proporre un risarcimento alla famiglia del vigile". Queste le parole di Zoran Jovanovic, il padre del giovane nomade fermato in Ungheria con l'accusa di avere ucciso a bordo di un suv l'agente di polizia locale Savarino.

Nel corso di un incontro con la stampa, tenutasi nel tribunale di Milano, l'uomo ha dichiarato: "Voglio chiedere scusa per mio figlio, noi stiamo male per quello che è successo". Alla fine l'uomo ha anche aggiunto: "Noi non siamo criminali".

"Mio figlio non ha visto il vigile, non aveva motivi di ammazzarlo. Dopo averlo investito è scappato per paura". Così il signor Zoran, che, accompagnato dal legale Davide Russo, ha voluto incontrare i giornalisti per spiegare che la sua famiglia "sta male per quello che è stato un incidente". L'uomo ha anche ribadito che il figlio è minorenne e compirà diciott'anni solo a marzo.