Anche Fitch sotto la lente della Gdf: i pm di Trani perquisiscono la sede milanese

foto Ansa Correlati La perquisizione da Fitch

Milano, Gdf in sede Standard&Poor's 18:31 - Militari della Guardia di Finanza di Bari, per ordine della procura di Trani, stanno compiendo accertamenti e verifiche nella sede di Milano della società di rating Fitch. La perquisizione fa seguito a quella già compiuta il 19 gennaio alla Standard e Poor's. La magistratura ha da tempo in corso un'inchiesta nei riguardi di alcune società di rating accusate di aver manipolato il mercato con "giudizi falsi, infondati o comunque imprudenti" sull'Italia. - Militari della Guardia di Finanza di Bari, per ordine della procura di Trani, stanno compiendo accertamenti e verifiche nella sede di Milano della società di rating Fitch. La perquisizione fa seguito a quella già compiuta il 19 gennaio alla Standard e Poor's. La magistratura ha da tempo in corso un'inchiesta nei riguardi di alcune società di rating accusate di aver manipolato il mercato con "giudizi falsi, infondati o comunque imprudenti" sull'Italia.

Presente anche il pm Ruggiero

A partecipare al blitz della Finanza ci sarebbe il pm di Trani Michele Ruggiero che coordina le inchieste su Standard & Poor's e Moody's. Gli accertamenti in corso fanno ipotizzare che l'inchiesta tranese si sia allargata anche alle valutazioni espresse da Fitch sull'Italia. L'ultima risale al 19 gennaio quando l'agenzia avvertì che "una delle possibili opzioni" era che il nostro Paese avrebbe potuto scivolare di due gradini entro fine gennaio, anche se non ci si aspettava un "rischio default". Sugli accertamenti in corso a Milano la procura di Trani mantiene uno stretto riserbo.



Società indagata per "market abuse"

Fitch è indagata per "market abuse" a Trani. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Secondo l'ipotesi accusatoria, Fitch avrebbe violato le regole rivelando a più riprese l'imminente declassamento del rating dell'Italia e, con questi annunci, ha abusato di informazioni privilegiate. Gli annunci "sono fuori dalle regole", sottolinea una fonte inquirente tranese.