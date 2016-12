Como, bimbo cade su vetrinetta mentre gioca in casa: morto dissanguato

foto Ansa 19:35 - Tragedia familiare nel Comasco. Un bambino di un anno e mezzo è morto in seguito a un infortunio domestico davvero terribile e sfortunato al tempo stesso. Il piccolo, secondogenito di una coppia di immigrati marocchini, stava giocando con la mamma in salotto quando è scivolato dalla sedia finendo contro una vetrinetta. Una scheggia di vetro lo ha ferito alla carotide. Inutili i soccorsi. - Tragedia familiare nel Comasco. Un bambino di un anno e mezzo è morto in seguito a un infortunio domestico davvero terribile e sfortunato al tempo stesso. Il piccolo, secondogenito di una coppia di immigrati marocchini, stava giocando con la mamma in salotto quando è scivolato dalla sedia finendo contro una vetrinetta. Una scheggia di vetro lo ha ferito alla carotide. Inutili i soccorsi.

Il bambino, a causa della ferita inferta dalla scheggia, ha perso molto sangue: è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime, ma è spirato un paio d'ore dopo il ricovero.



Il dramma si è consumato nell'abitazione della famiglia, in una vecchia corte di via Mazzini, nel paese della bassa comasca. In casa c'erano solo la mamma e il bambino. La vittima era nata a Saronno (Varese), nel 2010, aveva un fratellino di sei anni che al momento della disgrazia si trovava a scuola. Inutilmente la donna ha cercato di tamponare la vasta emorragia in attesa dell'arrivo dei soccorritori, aiutata dal marito.