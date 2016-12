Schianto mortale nel Mantovano

00:37

- Tragedia nel Mantovano: un operaio 42enne di nazionalità moldava, residente a Gazzuolo, è morto questa sera in un incidente stradale. Per cause imprecisate, nei pressi di Belforte, frazione di Gazzuolo, l'uomo, che viaggiava solo, ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro un ponticello. L'uomo è morto sul colpo, inutili i soccorsi.